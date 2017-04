News

La Warner Bros. ha rilasciato un nuovo poster promozionale di King Arthur: Il Potere della Spada diretto da Guy Ritchie con Charlie Hunnam (Re Artù) e Jude Law (Vortigern).

Il film avrà come protagonista Charlie Hunnam, nei panni del futuro Re Artù, Àstrid Bergès-Frisbey sarà invece la Maga, mentre Eric Bana interpreterà Uther Pendragon, Djimon Hounsou vestirà i panni di Bedivere e Jude Law il perfido Vortigern. Nel cast anche l’irlandese Katie McGrath, famosa per la sua interpretazione di Morgana in ‘Merlin’, che nel film sarà Elsa.

La trama ci porterà nel cuore di Londonium, dove un ragazzo di nome Artù sopravvive assieme alla sua gang di fuorilegge ignorando, ed all’inizio rifuggendo, dal destino che lo vuole futuro re di quelle terre. Tutto questo prima di mettere le mani su Excalibur, spada che cambierà la sua vita e quella dell’intero regno. Ma il cammino del futuro re sarà denso di insidie e di scelte che lo faranno vacillare. Al fianco dell’inesperto condottiero una figura emblematica, la Maga, che lo supporterà nella sua crescita. Artù dovrà imparare a maneggiare la spada, ma soprattutto a dominare il suo carattere, per unire il popolo di cui diventerà sovrano, sconfiggendo il tiranno Vortigern, l’assassino dei suoi genitori che in maniera illegittima siede sul trono.