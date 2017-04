News, Personaggi, Trailer

Nel nuovo trailer internazionale (giapponese) rilasciato online, del quinto capitolo di I Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, possiamo ammirare per pochissimo la bellissima Keira Knightley che riveste ancora una volta i panni dello storico personaggio di Elizabeth Swann, presente nella prima trilogia dei Pirati dei Caraibi.

Quindi le voci di un suo probabile cammeo in questo nuovo film hanno ora una conferma ufficiale, nel trailer Elizabeh Swann appare solo in qualche fotogrammo (min. 1:04), come la sua presenza nel film limitata ad un brevissimo cammeo.

Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar è diretto da Joachim Rønning ed Espen Sandberg (Kon Tiki, Bandidas), vede protagonisti ancora una volta Johnny Depp nei famosi panni di Jack Sparrow, che questa volta deve vedersela con il cattivo di turno che da anche il nome al titolo, il Capitano Salazar interpretato da Javier Bardem, accanto a loro vedremo Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush (Babarossa), Kevin R. McNally (Gibbs), Stephen Graham (Scrum) e prevede inoltre il ritorno di Orlando Bloom nei panni di Will Turner.





Spinto in un’avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L’unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari.



La pellicola arriverà nei nostri cinema il 24 maggio 2017 distribuita da Disney