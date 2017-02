News

Keanu Reeves Keanu Reeves In Siberia Reeves sarà un commerciante di diamanti dai traffici non propriamente cristallini che si reca in Russia per effettuare una transazione. Il suo partner all'improvviso sparisce con le pietre preziose, così all'antieroe non resta che scomparire a sua volta, nascondendosi appunto in Siberia. E' qui che inizia una storia d'amore con la proprietaria di un caffè, a cui ovviamente nasconde la sua identità e i suoi crimini... Oltre a questo progetto Reeves ha anche in cantiere To the Bone, in cui reciterà insieme a Lily Collins, Carrie Preston, la grande Lili Taylor, Alex Sharp e Liana Liberato. A dirigerlo sarà Matthew Ross e lo scriverà Scott B. Smith, che nel 1998 ottenne una candidatura all'Oscar adattando il suo stesso romanzo nel noir di Sam Raimi "Soldi sporchi". Le riprese di Siberia inizieranno nei prossimi mesi nel 2017.