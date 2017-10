Solo pochi giorni fa vi avevamo confermato l’avvio delle riprese dei quattro sequel di Avatar da parte del regista James Cameron, ed oggi una notizia bomba ci conferma che accanto a Cameron, come successo quasi vent’anni fa per il colossal Titanic , l’attrice protagonista Kate Winslet, torna sul set in questo progetto che si preannuncia colossale. La Winslet vestirà i panni del personaggio Ronal, ma tutto è avvolto ancora nel mistero.

Cameron ha annunciato così questa nuova collaborazione: “Kate e io abbiamo cercato di fare qualcosa insieme per vent’anni, fin dalla nostra collaborazione in Titanic, che è stata una delle più gratificante della mia carriera. Non vedo l’ora di vederla portare alla vita il personaggio di Ronal“.

Come detto nulla di più è trapelato, si sa solo che il suo nome sarà Ronal ed è uno dei personaggi principali, non si sa nemmeno se sarà umano o un Na’vi, e se parteciperà a tutti e quattro i sequel

Vi ricordiamo le date di uscita degli altri seguiti: Avatar 2 il 18 dicembre 2020, Avatar 3 il 17 dicembre 2021, tre anni più in là Avatar 4, il 20 dicembre 2024 e, infine, Avatar 5 il cui debutto è previsto per il 19 dicembre 2025.