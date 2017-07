News

Tutti gli eroi DC sono pronti a combattere nella Justice League. In occasione del Comic- Con di San Diego, è stato rilasciato un nuovo poster e un trailer di 4 minuti del film in uscita il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder (con la supervisione di Joss Whedon dopo che il regista ha dovuto abbandonare il film in post-produzione a causa di una tragedia famigliare) e il cast è stellare: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Raymond Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J.K. Simmons.

Sinossi: Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.