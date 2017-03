Foto, Personaggi

In questi giorni sono trapelate nuove foto dal set della nuova produzione Dc Comics Justice League .

Il regista Zack Snyder mostra fiero l'upgrade della Batmobile, molto simile alla vettura che abbiamo visto in Batman v Superman, ma presenta alcuni cambiamenti nell’equipaggiamento – in sostanza, ha molte più armi – e il regista commenta così i cambiamenti: "Migliorie… Di cosa avrai paura, Wayne?"

Un Jason Momoa durante un footage sott'acqua prima e poi mentre emerge dalle acqua, nei panni di Aquaman

Gal Gadot in tutta la sua bellezza nel costume di Wonder Woman sul set.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.



Nel film, diretto da Zack Snyder, ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.



Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.