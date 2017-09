Una coppia di vecchi attori che hanno fatto la storia del cinema insieme in questa commedia intitolata Just Getting Started, ecco il primo Trailer Originale

I due attori sono Tommy Lee Jones e Morgan Freeman a cui si aggiungono Rene Russo, Joe Pantoliano e Glenne Headly, diretti da Ron Shelton

Un ex agente dell'Fbi (Tommy Lee Jones) e un ex avvocato della mafia entrato nel programma di difesa testimoni (Morgan Freeman) devono mettere da parte la loro meschina rivalità sul campo da golf per far fronte a un gruppo di malavitosi.