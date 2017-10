News

Sembra che il primo trailer per l'attesissimo Jurassic World: il Regno Distrutto, diretto da John Bayona e interpretato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, potrebbe essere proiettato nelle sale americane subito prima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Non si sa ancora nulla della trama. Del cast fanno parte anche Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Ted Levine, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin e James Cromwell. Jeff Goldblum, che interpretò il Dr. Ian Malcolm nei primi due capitoli di Jurassic Park, tornerà per il sequel. La sceneggiatura è stata scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow, regista del primo Jurassic World e qui produttore esecutivo insieme a Steven Spielberg e Thomas Tull. Il film arriverà in sala il 22 giugno 2018.