Sono iniziate le riprese di Jurassic World 2 ed ecco che il regista Juan Antonio Bayona fa trapelare la prima immagine dal set attraverso il suo account twitter.

Nella foto ci troviamo in un museo di paleontologia dove invece di scheletri vivi possiamo ammirarne solo i loro immensi scheletri.

Nella foto si vede una ragazzina dai capelli rossi che guarda il teschio di un Triceratopo e ha indotto molti sul web a chiedersi se si tratti di Claire da giovane o magari, chissà, della figlia di Claire e Owen. Comunque sia, traspare dalle parole di Bayona (che ha twittato la foto anche con didascalia in spagnolo) il suo entusiasmo per il progetto.

Juan Antonio Bayona (The Orphanage, The Impossible) , continua quindi il lavoro iniziato da Colin Trevorrow, impegnato al momento con The Book of Henry e di seguito l’Episodio IX di Star Wars. Nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, mentre tra le new entry si registrano Toby Jones, Geraldine Chaplin, Rafe Spall e James Cromwell.

L'atteso sequel che non ha anocra un titolo definitivo, arriverà nelle sale il 7 giugno 2018.