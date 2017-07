Foto, News

E’ attraverso la locandina italiana ufficiale che la Universal Pictures ha rivelato il titolo italiano del sequel che si intitolerà Jurassic World - Il Regno Distrutto.



Il titolo è accompagnato da una frase: La Vita vince Sempre, che per chi ha visto il primo capitolo capisce il richiamo alla frase pronunciata dal Dottor Ian Malcolm nel primo film del franchise di Jurassic Park, uscito nel 1993.



Questo nuovo capitolo della saga Jurassic World sarà diretto da J.A. Bayona e basato su una sceneggiatura scritta da Colin Trevorrow e Derek Connolly.



La trama non è ancora stata rivelata del tutto, ma si concentrerà principalmente sull’esistenza di altre società in grado di creare dinosauri. Si dice che questa nuova storia sarà in grado di svelare molti collegamenti con Jurassic Park, più di quanto non abbia fatto il suo predecessore.



La pellicola uscirà il 22 giugno 2018 nelle sale americane e, nel cast sono stati confermati Chris Pratt , Bryce Dallas Howard e B.D. Wong a cui si sono aggiunti Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Ted Levine, Geraldine Chaplin, James Cromwell e Jeff Goldblum.





LOCANDINA ITALIANA UFFICIALE