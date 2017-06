News, Trailer

Sony Pictures ha presentato una breve preview del trailer di Jumanji: Welcome to the Jungle, in attesa del primo trailer completo che arriverà giovedì 29 giugno.

Purtroppo questo teaser in anteprima non ci presenta alcuna ripresa del film, ma solo uno sguardo al logo ufficiale del film insieme alla tagline, "The Game That Plays You". L'anteprima del trailer arriva quasi esattamente due mesi dopo che i primi dettagli di Jumanji 2 sono stati mostrati al CinemaCon, che hanno rivelato che questo film sarà diverso dal libro originale di Chris Van Allsburg e il film su cui si basa.



In questa nuova avventura di Jumanji, troviamo quattro adolescenti protagonisti che vengono aspirati nel mondo di Jumanji, contro i rinoceronti, i mambas neri e una varietà infinita di trappole e puzzle all'interno della giungla. Per sopravvivere, dovranno giocare nei panni dei personaggi del gioco: Spencer il mite diventa un esploratore coraggioso (Dwayne Johnson); Fridge diventa un piccolo genio (Kevin Hart); Bethany diventa un professore topo di bibblioteca (Jack Black); E Martha da inattiva diventa una guerriera amazzone (Karen Gillan). Per battere il gioco e tornare al mondo reale con la loro vita, dovranno iniziare a vedere le cose in un modo completamente diverso.





I filmati mostrati a CinemaCon hanno rivelato che i quattro adolescenti, Spencer (Alex Wolff), Bethany (Madison Iseman), Fridge (Ser'Darius Blain) e Martha (Morgan Turner) sono in punizione tutti insieme, in una scena simile a quella di Breakfast Club. Parte dei loro doveri di detenzione è quella di pulire il pavimento della scuola, dove trovano una console di videogiochi vecchia con all'interno Jumanji: The Video Game, in cui ogni adolescente sceglie un avatar che risulta essere l'opposto di se stesso. Purtroppo non vediamo nulla di questo nell'anteprima del trailer che ha debuttato su Twitter, ma il primo trailer completo arriverà tra soli due giorni.



Si è anche parlato del film che si collega al film originale di Jumanji del 1995 con la figura di Robin Williams, e il mese scorso Jack Black ha rivelato quale sarà il collegamento. L'attore ha detto che i personaggi stanno cercando di capire il gioco, quando scoprono tutti questi indizi lasciati dal personaggio di Robin William, il dottor Will Parrish.

Il cast comprende anche Nick Jonas, Rhys Ifans, Missi Pyle, Bobby Cannavale, Rhys Darby e Tim Matheson.

Sony ha impostato una data di uscita del 20 dicembre per Jumanji: Welcome to the Jungle, diretto da Jake Kasdan.