In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…



Nuovo Trailer Italiano

Quattro adolescenti, Spencer (Alex Wolff), Bethany (Madison Iseman), Fridge (Ser’Darius Blain) e Martha (Morgan Turner) sono in punizione tutti insieme, in una scena simile a quella di Breakfast Club. Parte dei loro doveri di detenzione è quella di pulire lo scantinato della scuola, dove trovano una console di videogiochi vecchia con all’interno Jumanji: The Video Game, in cui ogni adolescente sceglie un avatar che risulta essere l’opposto di se stesso. contro i rinoceronti, i mambas neri e una varietà infinita di trappole e puzzle all’interno della giungla. Per sopravvivere, dovranno giocare nei panni dei personaggi del gioco: Spencer il mite diventa un esploratore coraggioso (Dwayne Johnson); Fridge diventa un piccolo genio (Kevin Hart); Bethany la It-girls della scuola, diventa un professore topo di bibblioteca (Jack Black); E Martha da inattiva diventa una guerriera amazzone (Karen Gillan). Per battere il gioco e tornare al mondo reale con la loro vita, dovranno iniziare a vedere le cose in un modo completamente diverso.

Il film diretto da Jake Kasdan arriva il 20 dicembre prossimo