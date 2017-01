Animazione

Tra i doppiatori annunciati dalla Sony per i Puffi ci sono: Julia Roberts e Michelle Rodriguez. Questo nuovo capitolo si intitola: Viaggio nella Foresta Segreta di Kelly Asbury, e uscirà in Italia il 6 aprile. Ieri è scomparso il disegnatore Pascal Garray, erede del creatore originale Peyo (al secolo Pierre Culliford), forse anche per questo i fan attendono questo film d'animazione che si promette di recuperare in CGI l'essenza grafica dei personaggi, evitando il fotorealismo degli ultimi due lungometraggi a tecnica mista. Julia Roberts interpreta SmurfWillow (nome italiano da definirsi, qui sotto nello scatto per People): una sorta di Grande Puffo al femminile, leader del Villaggio Perduto nel quale si ritroveranno Puffetta, Forzuto, Quattrocchi e Tontolone, con alle calcagna ovviamente Gargamella.