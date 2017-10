News

Julia Roberts, che a Natale vedremo al cinema protagonista del film drammatico Wonder, è entrata a far parte del film Ben is back. La pellicola, che sarà diretta da Peter Hedges, racconta la storia di Ben (Lucas Hedges, candidato all'Oscar per Manchester by the sea), un ragazzo problematico che torna a casa per Natale. Sua madre (Roberts) lo accoglie con un po' di sospetto, prima di scoprire che le cose non sono migliorate. Le riprese inizieranno a dicembre a New York.