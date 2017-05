Gossip, News, Personaggi, Serie TV

L'attore Josh McDermitt dopo aver ricevuto alcune minacce di morte ha chiuso i suoi profili social.

Per i fan della serie tv The Walking Dead il nome è conosciutissimo in quanto è l'attore che da il volto a Eugene Porter, personaggio che nell'ultima stagione conclusasi da poco è stato piuttosto centrale ma molto controverso.

E le minacce sono arrivate proprio da alcuni di quei fan, non contenti del comportamento del suo personaggio all'interno della storia (!!!)

Per questo l'attore si è ritrovato costretto ad abbandonare i suoi profili social, Facebook, Instagram,fino a Twitter, Josh ha dovuto disattivare i suoi account con cui giornalmente si teneva in contatto con i suoi numerosi fan.