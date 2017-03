News

Joseph Gordon-Levitt sarà il protagonista, al fianco di Channing Tatum, della commedia musicale Wingmen (potrebbe trattarsi di un titolo provvisorio). Non solo: l'attore americano è anche intenzionato a dirigerla. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Gordon-Levitt insieme a Michael Bacall (21 Jump Street). La storia seguirà due piloti che si schiantano a Las Vegas e sarà caratterizzata da canzoni famose e da un umorismo decisamente rude. Qualcuno lo ha descritto come un mix tra Pitch Perfect e The Book of Mormon.