A dieci anni di distanza dall'uscita nelle sale di quello che credevamo fosse il capitolo finale della saga horror di Saw - L'Enigmista, ecco spuntare un teaser poster che annuncia l'uscita di un nuovo film. Il prossimo 27 ottobre, in tempo per Halloween, ritornano gli inquietanti aiutanti dell'Enigmista, come lascia intuire anche la maschera al centro del poster. Il primo capitolo della saga incassò oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 1.2 milioni. Jigsaw, l'ottavo capitolo, sarà presentato anche al prossimo Comic-Con.