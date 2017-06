Attualità, Gossip, News, Personaggi

Era bellissima Jessica Chastain nel suo vestito da sposa !



Ecco le prime immagini dell'attrice nel giorno del suo matrimonio col marito Gianluca Passi conte trevigiano, all'uscita dalla navata della cappella di famiglia in villa Tiepolo Passi , diventata quindi ufficialmente la contessa Passi de Preposul, dopo cinque anni di fidanzamento .



La famosa sposa indossava un abito senza spalline in pizzo bianco con un abito corpetto, i suoi capelli rossi firmati tirarono indietro sotto un velo: un look elegante per una elegante stella. L'abito di Jessica era perfetto". Ha completato l'aspetto con trucco morbido e gioielli minimal.