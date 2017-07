Gossip, News

Mentre lavora sul suo nuovo film, Avengers: Infinity War, Jeremy Renner si è rotto un braccio durante una prestazione di stunt. L'attore è apparso al Karlovy Vary Film Festival giovedì, per promuovere il film Wind River di Taylor Sheridan, dove ha dichiarato in una conferenza stampa: "È così che va, è parte del lavoro".

Sia il gomito destro che il polso sinistro sono fratturati.

"Ora ci sono una sorta di problemi da risolvere, ma ciò non mi impedirà di fare le cose che devo fare", ha detto (via Variety). "Guarirò velocemente, faccio tutto il possibile per guarire più velocemente".

Renner ha detto che, al momento, il suo lavoro sul set non gli richiede di eseguire un elevato numero di stunt. La conseguenza più grave, al momento, deriverebbe dall'impossibilità di allacciarsi le scarpe al mattino.

Si, i set dei film possono essere un luogo pericoloso.

Le riprese di Avengers: Infinity War sono attualmente in corso sotto la direzione dei fratelli Russo, già visti all'opera nel più recente Captain America: Civil War.

Il film, che vanta un cast davvero immenso, ha un arrivo nelle sale statunitensi previsto per il 25 aprile 2018.