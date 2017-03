News, Personaggi, Serie TV

L'attore Jeff Daniels (The Newsroom) è impostato per il ruolo di protagonista per l'attesa serie tv The Looming Tower che verrà trasmessa sul canale Hulu e che ripercorre i giorni precedenti al fatidico 11 settembre.

Legendary Television adatterà il romanzo del premio Pulitzer Lawrence Wright alla base di The Looming Tower. La serie sarà composta di 10 episodi e alla regia Alex Gobney.

The Looming Tower ripercorre la crescente minaccia di Osama Bin Laden e Al-Qaeda e dà un'occhiata controversa a come la rivalità tra la CIA e l'FBI inavvertitamente potrebbe aver posto le basi per la tragedia del 9/11 e la guerra in Iraq. Si concentra su Ali Soufan (Rahim) e John O'Neill (Daniels). O'Neill, il determinato, a volte cocciuto capo dell'unità antiterrorismo delll'FBI di New York, è giustamente convinto che gli Stati Uniti siano bersaglio per un attacco da parte di Al-Qaeda, e deve scontrarsi con una cooperazione deliberatamente insufficiente da parte degli altri organi del governo federale, in particolare dal suo omologo antagonista la CIA. Ali Soufan è un giovane agente dell'FBI della squadra di anti-terrorismo che diventa rapidamente il protetto di O'Neill a causa della sua brillantezza, così come per la sua fluidità con l'arabo e l'Islam.



Futterman, Gibney e Wright saranno i produttori esecutivi della serie, che dovrebbe uscire in questo 2017.



Ricordiamo che Daniels con il suo ruolo da protagonista nella serie drammatica della HBO di Aaron Sorkin The Newsroom gli è valso tre candidature agli Emmy, vincendo nel 2013.