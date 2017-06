News, Interviste, Personaggi

L'istrionico Jared Leto tra un concerto e l'altro lo vediamo al cinema, e ultimamente anche piuttosto spesso, e anche questa volta non ha rinunciato al personaggio che gli è stato proposto all'interno della pellicola Blade Runner 2049.

Jared Leto ha accettato con soddisfazione la parte di Neander Wallace nel sequel di Blade Runner, film con Ryan Gosling e con Harrison Ford; ed ha dichiarato : "Interpreto un personaggio di nome Neander Wallace, per essere sincero mi avevano convinto già col nome. Ho letto la sceneggiatura e mi sono innamorato del personaggio. Ma non penso di poterne parlare, potrei essere già nei guai solo per aver detto il nome", ha detto Jared Leto parlando del film e svelando il nome del suo personaggio. Sull'interpretazione del personaggio in questione ha poi aggiunto: "Non credo di dover usare il metodo per ogni ruolo. Se recitassi in Baywatch II non penso che ne avrei bisogno. Sarebbe divertente essere in un film così. Ma ognuno deve fare quello che funziona per lui. Alcune persone possono mangiare bocconcini di pollo fritto con una spogliarellista che gli si struscia addosso. Io ho sempre fatto ciò che era necessario per fare un buon lavoro e sento di fare un lavoro migliore quando mi impegno fino in fondo".



"Fare questo film è stato uno dei punti più alti della mia carriera. Per tutta la vita ho amato Blade Runner. C'era qualcosa che mi commuoveva nel profondo e mi faceva pensare al cinema. C'è un livello di bellezza e arte senza paragoni in esso", ha detto Jared Leto esaltando il film.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scot. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscars, sarà direttore della fotografia.

Sinossi ufficiale: “Trent’anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner (cacciatore di replicanti), l’ufficiale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) K (Ryan Gosling), dissotterra un segreto a lungo sepolto che potrebbe precipitare ciò che resta della società nel caos. La scoperta di K lo porta in una ricerca per trovare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner del LAPD che è scomparso da 30 anni.”



Blade Runner 2049 vede la partecipazione di Harrison Ford, il quale riprende il ruolo di Rick Deckard, Ryan Gosling, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista e Jared Leto.



Il film verrà proiettato a partire dal 6 ottobre 2017.