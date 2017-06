La Lionsgate ha rilasciato il primo toccante ed emozionate, trailer di Stronger, il film con Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany, che verrà rilasciato nei cinema americani il 22 settembre.

Storia che tocca i cuori proprio perchè è ispirata ad una vera storia accaduta durante l’attentato alla Maratona di Boston del 2013.

In Stronger si racconta la storia di Jeff Bauman, un uomo che ha catturato i cuori non solo della sua città, ma anche del mondo intero, ridando speranza alla gente dopo il terribile attentato alla Maratona di Boston del 16 aprile 2013.

Quel terribile giorno Jeff, un 27enne della classe operaia di Boston, era alla maratona per cercare di riconquistare la sua ex-fidanzata Erin (Tatiana Maslany). Mentre Jeff attendeva Erin al traguardo, ha perso entrambe le gambe durante l’esplosione dei due ordigni che hanno ucciso 3 persone e ferito altre 260. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff è stato in grado di aiutare le forze dell’ordine a identificare uno degli attentatori, Dzhokhar Tsarnaev, ma la sua battaglia era appena iniziata. Ha dovuto affrontare mesi di riabilitazione fisica ed emotiva con il supporto costante di Erin e della sua famiglia.

La pellicola è diretta da David Gordon Green e del cast fanno parte anche Miranda Richardson e Clancy Brown.