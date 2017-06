News, Personaggi

JAKE GYLLENHAAL AL LAVORO SUL FILM DI GUERRA THE LOST AIRMAN

Jake Gyllenhaal è ormai uno degli attori più noti di Hollywood, un attore che non si sa mai quale sarà il suo prossimo progetto , proprio per la varietà dei suoi lavori; oggi abbiamo appreso che il “Donnie Darko” sta collaborando con John Lesher per un dramma sulla seconda guerra mondiale intitolato The Lost Airman.

Recentemente, Amazon (e la sua piattaforma di streaming) ha acquistato i diritti del libro di Seth Meyerowitz. Secondo quando dichiarato da Amazon Studios, che produce la pellicola, la sceneggiatura verrà scritta a partire da due fonti: documenti recentemente secretati e appunto il libro ‘The Lost Airman: A True Story of Escape from Nazi-Occupied France‘ scritto da Seth Meyerowitz, nipote di Arthur.

In quello che abbiamo appreso da The Hollywood Reporter, Gyllenhaal ha aderito all’adattamento come produttore e protagonista del progetto.

Il film sarà basato su una serie di materiali recentemente declassificati che dettagliano la vera storia di Arthur Meyerowitz, un mitragliere americano Arthur Meyerowitz, che precipitò con il suo aereo a Cognac in Francia, nel 1943. Riesce a nascondersi nella campagna circostante, a fare amicizia con Marcel Talliander, uno dei capi della resistenza francese, e a organizzare insieme a quest’ultimo una rocambolesca fuga verso la salvezza. Furono loro a organizzare il suo viaggio per il sud della Francia, al riparo dalla Gestapo, dandogli una nuova identità, Georges Lambert.