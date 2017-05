News

Dopo i successi riscossi con A Bigger Splash e il recente Chiamami col tuo nome (presentato al Festival di Berlino e in uscita a ottobre), il regista italiano Luca Guadagnino è al lavoro sul suo prossimo film, Rio. Si tratterà di un thriller scritto da Steven Knight (Allied) e incentrato su due amici, un imprenditore e un giornalista, che si ritroveranno al centro di una situazione pericolosa in Brasile. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno e i due personaggi dovrebbero essere interpretati da Jake Gyllenhaal (visto di recente in Life e tra i protagonisti del film Netflix Okja) e Benedict Cumberbatch. Nel frattempo Guadagnino è al lavoro sulla post-produzione del remake di Suspiria, l'horror di Dario Argento.