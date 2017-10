News, Serie TV, Trailer

E’ la piattaforma Amazon che porterà sul suo canale la serie tv sul personaggio di Jack Ryan, che prende spunto dalla famosa saga letteraria firmata da Tom Clancy e portata sul grande schermo, più di una volta. Oggi vi presentiamo il primo Trailer ufficiale della serie che arriverà a marzo 2018, data annunciata dal regista e produttore esecutivo Daniel Sackheim.

Il regista ha anche puntualizzato che la prima stagione non sarà basata su nessuno dei romanzi, ma bensì si avvicineranno al franchise cinematografico, anche se il titolo ufficiale è Tom Clancy’s Jack Ryan ; “È una storia originale, perciò non è un adattamento di nessuno dei romanzi. Ma penso che sia ispirata così come lo sono stati i film di Harrison Ford.”

John Krasinski, interpreterà il personaggio del titolo e strizzerà l’occhio a quello che fu il ruolo di Harrison Ford, un eroe ma molto molto umano; “La cosa fantastica dei film di Harrison Ford era che parlavano di un uomo comune che diventa eroe. Non era un supereroe. Era eroico, ma vulnerabile. Non aveva paura di essere intimorito. Era un uomo normale e un eroe.”

Harrison Ford fu il primo volto di Ryan e fu seguito da altri due interpreti, il primo fu Alec Baldwin, in Caccia a Ottobre Rosso del 1990; il ruolo passò poi all’interprete di Han Solo per poi finire nelle mani di Ben Affleck e per ultimo Chris Pine.