News

Mancano poco più di due mesi per l'uscita in Italia di IT (19 ottobre), l'atteso secondo adattamento dell'omonimo romanzo cult di Stephen King. Ora ecco rivelata la durata del film: 135 minuti. Vi ricordiamo che la pellicola racconterà solo una parte del libro. in cabina di regia Andres Muschietti, mentre del cast fanno parte Bill Skarsgård nei panni del clown assassino, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Javier Botet, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.