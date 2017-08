News

ISIS: LE RECLUTE DEL MALE, la serie tv in 4 episodi firmata dal regista Peter Kosminsky (Golden Globe per Wolf Hall) in onda il 12 e il 19 settembre su National Geographic (Sky canale 403), racconta le drammatiche storie di 4 giovani inglesi, che decidono di lasciare tutto per unirsi ai militanti dell’ISIS a Raqqa in Siria. Una serie che prende ispirazione da fatti realmente accaduti e offre uno sguardo inedito su un inquietante fenomeno.

Jalal (Sam Otto, Collateral), ha deciso di seguire le orme del fratello maggiore e unirsi all’ISIS e ha convinto il suo migliore amico Ziyaad (Ryan McKen) a partire con lui. Shakira (Ony Uhiara, Law and Order) è un giovane medico e una madre single: parte per la Siria con il figlio di 9 anni per mettere al servizio dell’ISIS le sue competenze. Ushna (Shavani Cameron, Youngers, Homeland) è una teenager radicalizzata su Internet che lascia la famiglia per compiere quella che ritiene la sua missione suprema. Una volta giunti a Raqqa, e aver visto con I loro occhi le atrocità commesse dal regime e le terribili conseguenze dei bombardamenti, le strade di questi 4 giovani si divideranno: per alcuni sarà il momento della disillusione e della disperazione mentre per altri sarà il pretesto per un maggiore coinvolgimento.

“L’ISIS ha causato dolore e sofferenza in tutto il mondo” afferma Peter Kosminsky, “Ma se non cerchiamo di capire come sia possibile che giovani uomini e donne decidano di lasciare le proprie vite, la democrazia e la libertà, per andare a combattere in Siria, non possiamo sperare di sconfiggerlo”.