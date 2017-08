La piacevole e divertente commedia è diretta da Zach Braff (protagonista di Scrubs e regista di La mia Vita a Garden State) e vanta un cast stellare composto dai premi Oscar® Morgan Freeman (Million Dollar Baby), Michael Caine (Le regole della casa del sidro) e Alan Arkin (Little Miss Sunshine) e con la partecipazione di Cristopher Lloyd (Ritorno al futuro).

Liberamente ispirato al film del 1979 Vivere alla Grande, INSOSPETTABILI SOSPETTI sarà disponibile dal 25 agosto in DVD e Blu-Ray™ distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. La piacevole e divertente commedia è diretta da Zach Braff (protagonista di Scrubs e regista di La mia Vita a Garden State) e vanta un cast stellare composto dai premi Oscar® Morgan Freeman (Million Dollar Baby), Michael Caine (Le regole della casa del sidro) e Alan Arkin (Little Miss Sunshine) e con la partecipazione di Cristopher Lloyd (Ritorno al futuro).

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese, Greco. Non udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali: Commento audio di Zach Braff



Blu-Ray

Video: 1080p High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Francese, Spagnolo, Norvegese, Svedese, Islandese, Olandese, Danese, Islandese. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali: Commento audio di Zach Braff; Scene eliminate



Sinossi: Tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre rischieranno il tutto per tutto, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.