Attualità, News



La produzione della nota serie televisiva The Walking Dead ha fermato la produzione dell'ottava stagione, per un incidente mortale accaduto sul set .

Lo stuntman e attore John Bernecker purtroppo ha perso l'equilibrio da un'altezza di circa 9 metri mentre stava girando una scena di combattimento. A quel punto la produzione di Amc ha deciso di interrompere le riprese in Si trattava di una sequenza di routine, che avrebbe dovuto terminare con una caduta dal balcone, la perdità dell'equilibrio però ha preso di soepresa lo stuntman che non è riuscito data anche l'altezza considerevole a regolarsi ed è caduto battendo la testa.





Trasportato d’urgenza all’ospedale di Atlanta, scrive Deadline, per l’attore non c’è stato niente da fare.

“Rip John Bernecker – si legge sul profilo Twitter di The Walking Dead– Grazie per tutto quello che hai fatto per la serie tv”.

Bernecker era un volto noto neli set cinematografici e televisivi avendo preso parte a diverse produzioni tra cui Get Out, The Fate of the Furious, Goosebumps, Get Hard, 22 Jump Street, Looper, e il secondo capitolo di The Hunger Games.