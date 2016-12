News

Il blog di gossip TooFab, ha reso noto che Keira Knightley si è recata in gran segreto sul set per alcune scene in cui ricoprirà di nuovo il ruolo di Elizabeth. Le scene in questione però apparirebbero nei titoli di coda del film e non durante lo stesso. Di più non viene detto se non che la ricomparsa di Elizabeth potrebbe preludere a un suo ritorno vero e proprio nell'eventuale sesto film della serie. Per il momento, comunque, ai fan basti sapere che il cast di questo sequel, tra vecchi e nuovi protagonisti, è uno dei migliori: oltre ovviamente a Johnny Depp, torneranno Orlando Bloom e Geoffrey Rush, a cui si aggiungono appunto Bardem, Kaya Scoldelario e Brenton Thwaites, per non parlare del misterioso cammeo di Paul McCartney. Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar uscirà in Italia il 24 maggio 2017.