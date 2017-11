Foto, News

E’ arrivata la prima immagine ufficiale di The Post, nuovo film diretto da Steven Spielberg e che ha come coppia protagonista quella formata da Tom Hanks e Meryl Streep.

Il prossimo anno quindi vedremo sul grande schermo lo scandalo che scoperchiò il Washington Post quando pubblicò, durante gli anni Settanta, i controversi Pentagon Papers.

Tom Hanks nel ruolo di Ben Bradlee, al tempo direttore del Washington Post e Meryl Streep in quello del suo editore Katharine Graham, che decisero di sfidare il Governo Usa rivendicando il diritto a pubblicare e commentare i documenti in questione. I Pentagon Papers erano dei documenti top secret del Dipartimento della Difesa riguardanti il Vietnam e le strategie militari degli Stati Uniti relative al periodo compreso tra il 1945 e il 1967. Scritti e rubati dall’analista militare Daniel Ellsberg, quei documenti dimostravano che l’amministrazione Johnson aveva mentito al Congresso riguardo l’impiego di truppe in Vietnam, e che in seguito l’amministrazione Nixon aveva in segreto incrementato l’impegno dell’esercito nel conflitto. “Tricky Dicky” (questo il soprannome di Nixon) cercò di fermare la pubblicazione dei documenti, e la battaglia per la libertà di stampa arrivò fino alla Corte Suprema, che si dichiarò in favore del Washington Post.

La sceneggiatura è stata scritta dall’esordiente Liz Hannah.

Nell’immagine (sopra) si distinguono i due protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks, insieme a Bradley Whitford (al centro con il papillon) e Carrie Coon (seduta).

Il resto del cast è composto da Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Jesse Plemons, David Cross, Alison Brie, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Michael Stuhlbarg e Zach Woods.