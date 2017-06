News, Trailer

la 01 Distribution ha rilasciato quest’oggi online il primo Trailer Italiano ufficiale di Il tuo ultimo sguardo, nuovo film di Sean Penn presentato lo scorso anno in concorso a Cannes che vede protagonisti Javier Bardem e Charlize Theron.

Il tuo ultimo sguardo racconta la storia d’amore tra il Dr. Miguel Leon (il premio Oscar Javier Bardem), un medico impegnato in una missione di aiuto sanitario, e la Dr.a Wren Petersen (il premio Oscar Charlize Theron), direttrice di una organizzazione umanitaria.

Impegnati corpo e anima in Liberia, martirizzata da una feroce guerra civile, tamponano come possono ferite e orrore. Uniti nel sentimento ma divisi sulla politica da adottare nell’emergenza, si prendono e si lasciano sotto le bombe e i colpi dei ribelli. Separati dal dolore muto a cui assistono troppe volte impotenti, si ritrovano un’ultima volta. Wren ha deciso di abbandonare, adoperandosi diplomaticamente per i diritti dei rifugiati, Miguel di procedere perché agire e soccorrere è il solo modo che conosce per essere.

Il tuo ultimo sguardo è interpretato anche dal candidato agli Emmy Jared Harris e dagli attori francesi Jean Reno e Adele Exarchopoulos (La vita di Adele), per un’uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 29 giugno.

LOCANDINA ITALIANA