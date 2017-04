Foto, News, Personaggi, Serie TV, TV

La HBO ha rilasciato le prime foto ufficiali della settima stagione de Il Trono di Spade.

L'attesissima nuova stagione andrà in onda in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic la notte tra il 16 e il 17 luglio, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Sono 14 le immagini rilasciate e tra i personaggi che vediamo ritratti ritroviamo tutti i principali protagonisti: Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark e Petyr Baelish, Cersei Lannister (seduta sul trono) con a fianco il fratello Jamie.