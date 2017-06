News, Serie TV, Trailer, TV

Sembra un gioco di parole ma il 16 luglio in piena estate, arriverà il grande inverno ! E con lui la Grande Guerra, quella che coinvolgerà tutte le famiglie che si fronteggiano per il Trono , i giochi si stanno per concludere, ecco un nuovo emozionante Trailer della settima stagione di Il trono di Spade.

Game of Thrones ha rilasciato l’ultimo trailer della settima stagione dell’epica saga ideata da George R. R. Martin, composta solo di 7 episodi, l’ultima stagione di GoT sta arrivando e promette di stupire ancora una volta gli spettatori.

La grande guerra sta arrivando, L’inverno, invece, è già qui…! La resa dei conti è vicina, la guerra per il diritto al trono vede numerosi protagonisti .

Questo nuovo trailer contiene moltissime sequenze inedite dello show, da quelle coinvolgenti di battaglia, all’arrivo di Daenerys a Westeros e ai suoi draghi in volo, agli Estranei in azione e a progetti per conquistare il potere.

Tra le immagini sono presenti anche Arya e Bran, mentre Jon Snow assumerà un ruolo da leader per affrontare la nuova minaccia.

In attesa della première, per cui dovremo aspettare pazienti fino al 16 luglio (in Italia nella notte tra il 16 e il 17 su Sky Atlantic HD)