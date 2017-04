Foto, News, Personaggi, Serie TV

L’arrivo su HBO di Il Trono di Spade 7 è previsto per il prossimo 16 luglio. Il tanto atteso Inverno del Westeros sta per arrivare sulla Terra, HBO ha rilasciato un nuovo promo della serie televisiva in cui è stato possibile dare una prima occhiata ai “pesanti” costumi che i protagonisti indosseranno nei nuovi episodi della serie e non solo…

C’è il Re del Nord Jon Snow, che continua a indossare gli abiti tipici del nord e di casa Stark, c’è Cersei, col suo nuovo look metallico, c’è addirittura Hodor, un chiaro omaggio a uno dei personaggi più amati dai fan. E fin qui nulla di nuovo. Poi, però, c’è anche Daenerys, e qui, dopo il video The Long Walk To The Throne, vediamo nel dettaglio il suo nuovo stile. Addio stoffe leggere sui toni dell’azzurro, benvenute stoffe pesanti sui toni del viola.

Rivediamo anche Sansa, Bran e Arya, tutti e tre vestiti con abiti tipici del nord e della loro casata: reunion in vista per i fratellini Stark? Speriamo di sì, dopo tutte le tribolazioni degli ultimi anni! Tyrion, con tanto di simbolo di Primo Cavaliere, sfoggia un abito dal taglio e dai colori simili a quello della Khaleesi, e infine vediamo anche Jamie, sempre con la sua divisa in pelle scherzoso con la sua mano,Tormund, sempre con l’abito tipico dei Bruti, e il Mastino, che ha detto addio agli stracci con cui l’abbiamo visto l’ultima volta.

