Downsizing, di Alexander Payne, è una fantastica storia e lo potete vedere nel primo trailer italiano, che vede protagonisti, Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Jason Sudeikis, e Kristen Wiig.

Downsizing è stato il film d’apertura della 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Ma di cosa parla questa pellicola surreale ? Sul pianeta, per poter arginare il consumo eccessivo di energia, gli uomini possono rimpicciolirsi. Ma è davvero la soluzione a tutti i problemi? In Omaha, in un futuro non troppo distante da noi, un uomo realizza che potrebbe avere una vita migliore se potesse rimpicciolirsi. Gli umani hanno infatti acquisito la capacità di ridurre le loro dimensioni di circa un ottavo per far fronte all’eccessivo consumo energetico del pianeta.

Commedia e fantascienza si mescolano nella vicenda di cui è protagonista una coppia, Matt Damon e Kristen Wiig, la cui esistenza ha pericolosamente deragliato. Per correre ai ripari decidono dunque di sottoporsi a un esperimento di “downsizing”, espressione da prendere alla lettera: dunque, non ridurre i propri bisogni, ma ridurre sé stessi. Peccato che lei si tiri indietro all’ultimo momento e lasci il marito solo di fronte alla prospettiva della micronizzazione.

Downsizing, dopo il debutto a Venezia 74, uscirà nelle sale italiane il 21 Dicembre del 2017 distribuito da Universal.

