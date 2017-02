Trailer

La storia è quella di un soldato nordista ferito, che trova ospitalità e cure in un collegio femminile del Sud. Il problema è che la sua presenza scatena passioni, invidie e gelosie e le cose si volgeranno al peggio per lui. Sofia Coppola ha rifatto The Beguiled con Colin Farrell nel ruolo del soldato, Nicole Kidman in quello della direttrice e tra le collegiali Elle Fanning e Kirsten Dunst. La storia è tratta dal romanzo "A Painted Devil" di Thomas P. Cullinan. L'uscita americana è prevista per il 23 giugno.