Il Talismano è l'ennesimo romanzo dello scrittore Stephen King che verrù portato sul grande schermo.

Siamo tutti in attesa dell'iminente uscita nelle sale della nuova versione di “IT” diretta da Andrés Muschietti, Il Gioco di Gerald è approdato sulla piattaforma Netflix, numerose nuove serie tv sono state tratte dai suoi racconti, ed ora è stato confermato che anche un altro romanzo del re dell’horror diventerà un film. Si tratta di Il Talismano,scritta a quattro mani con Peter Straub.

Lo script verrà adattato da Josh Boone (Colpa delle stelle,New Mutants) a cui King ha chiesto anche di lavorare sul suo altro thriller intitolato Revival, ancora sconosciuto il nome del regista.

Il talismano pubblicato nel 1984 è un fantasy, ambientato in una cittadina della costa Est degli Stati Uniti. Il protagonista è Jack Sawyer, un ragazzo di dodici anni alla ricerca di un talismano magico in grado di guarire sua madre dal cancro. Per compiere l’impresa Jack dovrà recarsi in un mondo parallelo abitato da strane creature e affrontare pericolose sfide.