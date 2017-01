News

« Un Anello per domarli tutti, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nell'oscurità incatenarli »

(Gandalf nel film Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello)

Il Signore degli anelli, è una trilogia basata sull'omonimo romanzo scritto da John Ronald Reuel Tolkien. La saga è formata da Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001), Il Signore degli Anelli - Le due torri (2002) e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003). Il primo capitolo sbarcava nelle sale italiane esattamente 15 anni fa, firmata da Peter Jackson, imponendosi come uno dei fenomeni cinematografici e culturali degli ultimi tempi. Ecco i personaggi ieri e oggi