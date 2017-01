Nel corto, la moglie di Hall, la pluripremiata star di Veep Julia Louis-Dreyfus, veste i panni di una casalinga dei sobborghi alle prese con la sindrome del nido vuoto il cui sogno di visitare Parigi con il marito potrebbe non essere del tutto all'altezza delle aspettative.

Nel corto, la moglie di Hall, la pluripremiata star di Veep Julia Louis-Dreyfus, veste i panni di una casalinga dei sobborghi alle prese con la sindrome del nido vuoto il cui sogno di visitare Parigi con il marito potrebbe non essere del tutto all'altezza delle aspettative.