Torna la hacker più famosa della letteratura degli ultimi anni, Lisbeth Salander, l'iconico personaggio protagonista della saga bestseller Millennium creata da Stieg Larsson, torna sul grande schermo nel 2018 in Quello che non uccide / The Girl in the Spider's Web..

Questo quarto romanzo, recente bestseller mondiale è stato scritto da David Lagercrantz, dopo la morte prematura di Larsson.

Il regista del nuovo adattamento cinematografico sarà Fede Alvarez mentre la sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight, Alvarez e Jay Basu.

Non si sa nulla del cast, e quindi aprtiranno i casting per la ricerca del nuovo volto della Salander, per iniziare le riprese i primi di settembre, sarà la prima produzione inglese visto che i primi tre capitoli erano svedesi, e il remake del primo Uomini che odiano le donne (con Noomi Rapace a dare il volto alla hacker) era della Columbia Pictures.



E' stato confermato il lancio del quinto capitolo sempre a cura di Lagencrantz, che avverrà alla Fiera del libro di Londra.