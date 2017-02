TV

Novità sull'atteso adattamento del romanzo di L.M. Montgomery Anna dai capelli rossi. Una produzione che "onora il romanzo originale" ma esplora "territori nuovi", come il femminismo, il pregiudizio e il bullismo, Anne - online con 8 episodi il 12 maggio - segue Amybeth McNulty nei panni di una tredicenne di fine Ottocento che, dopo un'infanzia difficile trascorsa in orfanotrofio, si ritrova a vivere avventure straordinarie guidata dal suo spirito unico, dal suo ardente intelletto e dalla sua brillante immaginazione quando è affidata per errore a una zitella e a suo fratello, Marilla e Matthew Cuthbert, le cui vite, così come quelle delle altre persone nella piccola comunità in cui vivono, sono cambiate in meglio dal suo arrivo.