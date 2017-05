News

Sono in corso in questi giorni le riprese de Il Premio, il nuovo film diretto da Alessandro Gassmann con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Alessandro Gassmann e Matilda De Angelis. Le riprese si svolgono in Alto Adige, Danimarca e Roma.

“Il Premio” racconta il viaggio di Giovanni Passamonte (Gigi Proietti), uno scrittore di fama internazionale che viene insignito del premio Nobel per la Letteratura.Per paura di volare, Passamonte decide di partire verso Stoccolma in auto con Rinaldo (Rocco Papaleo), suo assistente da sempre. Inaspettatamente, si uniscono a loro i due figli Oreste (Alessandro Gassmann) proprietario di una palestra prossima alla chiusura e Lucrezia (Anna Foglietta) inconcludente e nevrotica blogger. Durante le numerose tappe di questo viaggio pieno di imprevisti, il gruppo incontrerà curiosi personaggi che metteranno ironicamente in discussione le certezze dei protagonisti, costringendoli finalmente a svelare dinamiche familiari insospettabili e a conoscersi veramente.