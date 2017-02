News

L'Oscar come miglior documentario va a "O.J.: Made in America" di Ezra Edelman.

Battuto l'italiano Fuocoammare di Gianfranco Rosi dal documentario che del caso O.J Simpson, star del football che nel '94 fu accusato dell'omicidio dell'ex moglie e del suo amante. Edelman racconta ascesa e caduta della superstar dello sport

Venerdì scorso Gianfranco Rosi bacchettava i giornalisti "Per favore non parlate di delusione. Se perdo domenica non sarà una delusione. Tutto questo è già un successo", Insieme a lui c'erano la produttrice del film Donatella Palermo, e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che da anni salva vite e esegue autopsie nell'isola della speranza e della tragedia continue: Lampedusa. "E' importante essere in America in questo momento - dice Bartolo - è importante essere riusciti a fare emergere in maniera potente questo che molti chiamano problema e che invece è un'opportunità. Un'opportunità di conoscenza, perché è l'ignoranza che porta al razzismo. C'è molta