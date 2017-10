News, Trailer

Il Domani tra di noi, arriverà nei nostri cinema il 23 novembre 2017 e vede protagonisti Kate Winslet e Idris Elba, ecco il nuovo trailer italiano rilasciato dalla 20th Century Fox

Per la regia di Hany Abu-Asad Il Domani tra di Noi è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo The Mountain Between Us scritto da Charles Martin, sceneggiato da Chris Weitz, sebbene bozze precedenti della sceneggiatura erano già scritti da J. Mills Goodloe e Scott Frank. La pellicola è stata girata in Canada, sul confine tra Alberta e British Columbia

Dopo la cancellazione del loro volo a causa di una disastrosa tempesta invernale, il chirurgo Ben Payne di ritorno da una conferenza e la scrittrice Ashley Knox (che da Salt Lake City è diretta ad est per il suo matrimonio) salgono a bordo di un aereo charter. L'intemperia, però, causa un incidente aereo, ma i due riescono a sopravvivere, nonostante le ferite e il continuo mal tempo; sfortunatamente per loro sono dispersi nel High Uintas Wilderness, una zona desertica dello Utah. Saranno costretti per restare in vita a fidarsi l'uno dell'altra.

Il film è uno straziante e angoscioso racconto di sopravvivenza, ma allo stesso tempo la storia della nascita di un amore.