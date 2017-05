News, Personaggi

Idris Elba debutta alla regia in Yardie tratto dall'omonimo romanzo di Victor Headley





La produzione del film è iniziata e Idris Elba questa volta si troverà dietro la macchina da presa. Le riprese dureranno circa sette settimane e si svolgeranno tra Londra e la Giamaica.



Protagonista della pellicola è Aml Ameen (Maze Runner), che interpreterà un giovane giamaicano di nome “D” che arriva a Londra all’inizio degli anni Ottanta e trova inaspettatamente l’uomo che aveva assassinato il fratello circa dieci anni prima. La sua ricerca forsennata di giustizia esplode in una violenta guerra di strada che mette la sua vita e quella dei suoi cari in pericolo.



La storia del film come dicevamo è tratta dall'omonimo romanzo scritto da Victor Headley nel 1992, la cui sceneggiatura è stata adattata per il cinema da Brock Norman Brock e Martin Stellman.



Nel cast del film troveremo: Idris Elba (in un ruolo minore), Stephen Graham (Taboo, Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar), e attori giamaicani semi/sconosciuti: Shantol Jackson, Sheldon Shepherd e Everaldo Creary.

Elba sarà anche il produttore esecutivo del film insieme a Dan MacRae e Danny Perkins per Studiocanal; Mary Burke e Ben Roberts per la BFI; Joe Oppenheimer per BBC Films; Hugo Heppell per Screen Yorkshire e Mark Herbert della Warp Films.