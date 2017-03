News

Il 6 aprile arriverà in sala I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta, questa volta in versione completamente animata rispetto ai due film precedenti. Ecco la sinossi ufficiale e una clip in italiano.

In questo nuovo episodio interamente animato con protagonisti i Puffi, una mappa misteriosa spinge Puffetta ed i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto ad una corsa emozionante ed avvincente attraverso la Foresta Segreta, un luogo abitato da creature magiche, per trovare un misterioso villaggio perduto, prima che ci arrivi il perfido mago Gargamella. Intraprendendo un viaggio mozzafiato ricco d’azione e pericoli, queste piccole creature blu arriveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi!