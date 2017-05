News

I Jetson (conosciuti in Italia anche come I Pronipoti) stanno per tornare al cinema con un lungometraggio animato. Dopo essere diventata famosa negli anni '60 e '80, la famiglia composta da papà George, sua moglie Jane e i ragazzi Judy e Elroy vivrà nuove avventure spaziali in una pellicola che sarà affidata a Conrad Vernon, regista di Sausage Party. Vernon ha una lunga esperienza nell'animazione: ha lavorato in Shrek, Madagascar 3 e Mostri Contro Alieni.