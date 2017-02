Eventi

Da 'Via col vento' a 'La La Land', ecco alcuni film ideali per passare un San Valentino all'insegna del romanticismo.

1) Via col vento (1937). Nella Georgia del 1861, attraverso le peripezie e i matrimoni di un'egocentrica ragazza del Sud, Rossella O'Hara, viene dipinto un affresco melodrammatico ma spettacolare e coinvolgente della guerra di Secessione. Il film ha battuto tutti i record di spettatori paganti nella storia del cinema e continua ad avere grandi ascolti televisivi. La frase che la protagonista pronuncia alla fine del film: "Ci penserò domani. Dopotutto, domani è un altro giorno" è divenuta proverbiale.

2) Colazione da Tiffany (1961). Holly è una ragazza di New York, abituata al lusso e a una vita di piena libertà. Paul è un giovane scrittore, mantenuto da una ricca signora. I due abitano nello stesso edificio e si innamorano ben presto l'uno dell'altra. Tuttavia, Paul conserva i suoi antichi legami, mentre la giovane donna continua ad accettare il denaro da un detenuto, che utilizza le sue visite per trasmettere messaggi ai suoi emissari senza che lei se ne renda conto.

3) Dirty Dancing (1987). La famiglia Houseman si reca per una tranquilla vacanza negli ameni luoghi della East Coast. Qui, la sedicenne Baby Houseman si annoia un po' e, mentre i clienti dell'albergo si abbandonano alle danze, una sera scopre nell'ala destinata al personale di servizio gli scatenati balli di quest'ultimi. Fulcro e animatore di tutti loro è Johnny Castle che, in coppia con la collega Penny Johnson, è maestro di ballo per le ospiti dell'Hotel...

4) Notting Hill (1999). William Thacker (Hugh Grant) vive a Londra nel quartiere Notting Hill, è proprietario di una libreria specializzata in libri di viaggio, dove un giorno capita Anna Scott, diva del cinema americano. Amore a prima vista, complicato però dalle loro opposte situazioni...

5) Bridget Jones's baby (2016). Dopo la rottura con Mark Darcy, il "vissero felici e contenti" di Bridget Jones non va del tutto secondo i piani. Ormai quarantenne e nuovamente single, Bridget incontra un affascinante americano di nome Jack Qwant, il corteggiatore che il signor Darcy non è mai stato. In un improbabile colpo di scena scopre di essere incinta, ma con un inconveniente: Bridget non sa se il padre del bambino è il suo amore di lunga data ... o il suo nuovo flirt.

6) Io prima di te (2016). L'amore arriva sempre quando meno te lo aspetti. E qualche volta ti porta dove non penseresti mai di andare...Louisa 'Lou' Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Il suo inattaccabile buonumore viene però messo a dura prova quando diventa assistente di Will Traynor, giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente.

7) La La Land (2016). L'intensa e burrascosa storia d'amore tra Mia (Emma Stone), un'aspirante attrice, e Sebastian (Ryan Gosling), un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni e da sogni intrecciati. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto.