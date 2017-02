News





Hugh Jackman è tornato a lanciare su Instagram un appello, dopo essersi sottoposto per la sesta volta a un intervento sul naso per rimuovere un carcinoma basocellulare, una delle forme più comuni di tumore della pelle: "Un altro carcinoma basocellulare. Grazie ai controlli frequenti e ai medici eccezionali, tutto è andato bene. Con il cerotto sul naso sembra peggio di quello che è in realtà, lo giuro! #Indossatelacremasolare." L'attore australiano, 48 anni, si è scattato un selfie nel quale appare con un cerotto sul naso, ma ha subito rassicurato i suoi fan. Non è la prima volta che la star di 'Wolverine', finisce sotto i ferri per via di un tumore. Nel 2013, Jackman si era sottoposto a un primo intervento per asportare un carcinoma basocellulare, operazione ripetuta nel 2014. L'anno scorso, a febbraio, aveva rimosso il quinto. Nel giro di tre anni, l'attore ha subito in totale l'asportazione di sei tumori della pelle, incluso quest'ultimo.